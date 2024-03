Une maison et une grange détruites par un incendie dans la région de Péruwelz

"À notre arrivée sur place, une ancienne grange était totalement embrasée", a expliqué vers 09h00 le lieutenant John Michel qui a dirigé l'intervention. "Il s'agit en fait d'une grange qui avait été réfectionnée et qui servait de garage et de lieu de stockage de matériel. Le feu s'est ensuite propagé à la maison qui collait à la grange."

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés dimanche, à 04h45 du matin, qu'un incendie s'était déclaré dans une grange implantée le long à Wiers, dans l'entité de Tournai. Venant des casernes de Blaton et de Tournai, deux autopompes, trois camions-citernes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.

Malgré les importants moyens, en hommes et en matériel, qui ont été déployés, la grange et la maison attenante ont été entièrement détruites. La toiture d'une maison proche a été fortement touchée par les flammes. Cette maison reste cependant habitable. "Les occupants de la première habitation, un couple et deux jeunes adultes, étaient sortis de la maison en feu à notre arrivée. On ne déplore donc aucun blessé, ni intoxiqué. Tous quatre devront être relogés. La cellule psychologique de la police est sur place afin de les aider", a précisé l'officier.

Selon les pompiers, qui sont toujours sur les lieux, les causes de cet incendie sont accidentelles.