Une maison inhabitable à Mont Saint-Aubert après avoir été percutée par un véhicule

Une voiture a percuté la façade d'une maison, la nuit de vendredi à samedi, à Mont Saint-Aubert dans l'entité de Tournai. Compte tenu des risques d'effondrement, une famille a dû être évacuée et relogée, indiquent les pompiers.

Une autopompe, une auto-échelle, un véhicule technique, une douzaine de pompiers et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux

"A notre arrivée sur place, la voiture était toujours dans la façade. Miraculeusement, le conducteur, âgé de 20 à 25 ans, n'a pas été blessé. Personne n'a été touché dans la maison", explique le capitaine Harold Vaeskens, qui a dirigé l'intervention. "Il y avait un risque d'effondrement. Pour les étançons, la pose de panneaux et le bâchage, j'ai fait appel à un container spécialisé dans ce type de travail venant de la caserne de Rebaix (Ath). La maison est inhabitable en raison de son instabilité. Les occupants, une dame âgée, une mère et un jeune enfant ont dû être relogés. Nous sommes restés sur place jusqu'à 5h20 pour étançonner et fermer le bâtiment", précise l'officier.