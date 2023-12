Une peine de cinq ans de prison pour le viol d'une jeune fille de 12 ans

Le tribunal correctionnel de Charleroi a prononcé mercredi en fin de matinée une peine de cinq ans de prison avec un sursis probatoire de 5 ans à l'encontre d'un jeune homme de 24 ans en aveu d'un viol sur une jeune fille de 12 ans et de la détention d'images dénudées de cette dernière. Le prévenu avait reconnu que la victime "lui a bien dit non" au moment du viol. Le parquet avait requis à son encontre une peine de six ans de prison ferme.

La nuit du 10 au 11 janvier 2022, la victime âgée de 12 ans a été sexuellement agressée après avoir été hébergée au domicile de l'entraîneur de basket. Interrogé, le prévenu a confirmé avoir violé la mineure d'âge et que cette dernière "lui a bien dit non." Le jeune homme ne contestait pas non plus avoir échangé des images dénudées avec l'adolescente et avoir été à l'initiative de ces échanges.

Une peine de six ans de prison ferme avait été requise par le substitut Vervaeren contre le prévenu, décrit comme ayant eu un "comportement prédateur" par l'autorité judiciaire. Me Brison, à la défense, avait plaidé des mesures probatoires pour éviter à son client un déclassement social.