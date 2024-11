Voiture brûlée et lettre de menace: à Heers, un agent pénitentiaire visé par de violentes intimidations

L'homme visé travaillerait à la prison de Louvain, selon nos confrères de HLN. La voiture a été incendiée dans l'allée de la maison. Les habitants et les voisins ont réussi à contenir l'incendie jusqu'à l'arrivée des pompiers, qui ont rapidement éteint le feu. Aucun blessé n'est à déplorer.

En marge de cet incident, l'agent pénitentiaire a également reçu une lettre dans sa boîte aux lettres: "C’est très inquiétant. La voiture était garée devant la porte, sa femme et son enfant dormaient à l’intérieur. La lettre disait en français qu’ils reviendront chercher sa femme et son enfant lorsqu’il retournera travailler à la prison de Louvain", a indiqué Eddy De Smedt, délégué syndical VSOA, à HLN. "On pense que l’incident a été commandité par quelqu’un de l’intérieur de la prison, mais l’enquête devra le démontrer. Ce sont des faits graves et cela montre aussi qu’il est apparemment très facile pour les détenus d’entrer en contact avec l’extérieur."