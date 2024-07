65 ans de mariage pour Albert et Paola: les anciens souverains réunissent leur famille dans le Sud

Après avoir fêté ses 90 ans, le roi Albert et son épouse célèbrent leurs 65 ans de mariage.

Cette année, le roi Albert II enchaîne les grands événements. Après avoir fêté ses 90 ans le 6 juin dernier, l'ancien souverain célèbre aujourd'hui ses 65 ans de mariage avec son épouse Paola. Malgré les nombreuses épreuves que le couple a traversées, Albert et Paola sont toujours restés unis.

Ce mardi 2 juillet, Albert et Paola fêtent leur anniversaire de mariage. À l'occasion de leurs noces de Palissandre, ils ont décidé de réunir leur famille dans leur résidence de campagne à Châteauneuf-Grasse, dans le sud de la France.

Le palais royal a d'ailleurs diffusé une nouvelle photo du couple assis sur un banc dans leur résidence dans le sud de la France, sur les réseaux sociaux.

65 jaar geleden gaven ze elkaar het jawoord! Vandaag vieren Koning Albert II en Koningin Paola hun briljanten huwelijk. pic.twitter.com/IeHDaFkqBX — Belgian Royal Palace (@MonarchieBe) July 2, 2024

En 2019, le couple avait également réuni Philippe, Astrid et Laurent ainsi que leurs 12 petits-enfants et leurs trois arrière-petits-enfants à l'occasion de leurs 60 ans de mariage. Les anciens souverains sont d'ailleurs des grands-parents attentionnés et entretiennent une relation particulière avec leurs petits-enfants.

Lors de l'anniversaire d'Albert, le fils du prince Laurent et de la princesse Claire, le prince Aymeric, avait publié une photo d'eux deux sur ses réseaux sociaux en disant : "Joyeux anniversaire, Apapa ! Puissions-nous partager notre amour pour les voitures pour toujours".