Le Prince Laurent veut "vivre ses derniers jours à Milan ou à Rome": il pourrait demander la nationalité italienne, s'il récupère son argent

S'il parvient à récupérer cet argent, il pourrait donc quitter le pays. Selon les propos rapportés par Pierre Nizet, le frère du Roi souhaiterait "travailler" et "vivre son rêve" en Italie. "Il explique qu'il s'était renseigné pour avoir la possibilité d'acquérir la nationalité italienne en plus de la belge", annonce le journaliste. "Cela ne veut pas dire qu'il dénie la Belgique, qu'il oublie la Belgique. Il adore le pays, mais il veut vivre ses derniers jours, en tant que travailleur, à Milan ou à Rome."

Aucun rapport n'a été établi avec l'origine de sa mère, la reine Paola. "Il croit qu'il pourra obtenir cette nationalité grâce au fait qu'il a une demeure depuis longtemps là-bas (...) C'est un pays qu'il adore, il adore l'Italie, il a ses racines en Italie, il passe ses vacances en Italie, il mange italien, et sa maman est d'origine italienne, et il parle italien..."

De quel argent parle-t-on?

Quand on dit que le prince Laurent attend de récupérer son argent, de quoi parle-t-on exactement? "On parle d'entre 50 millions et 100 millions d'euros, qu'il devrait récupérer, et qui dorment là", rappelle Pierre Nizet. "Il estime que la Belgique ne fait pas assez de pression sur la Libye pour recevoir pour récupérer son dû."

Cet argent est de l'argent de la Fondation Prince Laurent "qu'on doit à la société dont sa femme est à la tête". "Cela fait 12 ans que ça dure, et là, je crois qu'il dit 'J'en ai marre, il faut que ça cesse, j'ai assez joué dans cette pièce'", analyse le journaliste.