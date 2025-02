Info trafic: un accident à Gosselies sur la E42 a des répercussions sur d'autres axes

08h55 Un accident s'est produit à Gosselies Un premier accident pour cette matinée s'est produit sur l'E42 Mons-Namur-Liège à hauteur de Gosselies. Il obstrue les bandes de droite et du milieu. Vous ralentissez 1 HEURE entre Courcelles et l'Aire des Amoudries vers Liège. Accident qui a des répercussions sur la Nationale 5 venant de Genappe avec des ralentissements depuis Mellet et sur l'A54 venant de Nivelles où cela freine entre Luttre et Gosselies. Un véhicule est signalé en panne en bane de droite sur le Ring de Charleroi (R3) à hauteur de Marcinelle en direction d'Heppignies.

08h00 Les files d'allongent autour de Bruxelles Ce mardi est assez calme au niveau des accidents, c'est une bonne nouvelle. On peut donc juste vous parler des ralentissements qui s'allongent vers et autour de Bruxelles : + 1/2 heure minutes sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem + 25 minutes sur le ring extérieur entre Mont-Saint-Jean et Léonard. + 20 minutes sur le ring extérieur entre Zellik et Anderlecht-Nord vers Halle + 20 minutes sur l'E40 Gand-Bruxelles entre Affligem et Berchem-Saint-Agathe + 15 minutes maintenant sur l'E40 Liège-Bruxelles de Heverlee à Woluwé-Saint-Etienne On note aussi 10 minutes sur l'E19 Mons-Bruxelles entre l'Aire du Bois du Gard et Houdeng-Goegnies et 15 minutes à Liège entre Loncin et Avroy-Laveu sur l'A602

07h36 15 minutes à ajouter entre Waterloo et Tervuren Pas d'accident à signaler pour l'instant. Quelques zones de ralentissement qui s'allongent comme sur le ring extérieur entre Waterloo et Tervuren où vous ajoutez maintenant 15 minutes. 15 minutes également sur l'E411 Namur-Bruxelles avec des ralentissements entre Louvranges et l'aire de Bièrges puis entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. On vous rappelle qu'un mouvement de grève spontané a débuté ce mardi au niveau du TEC Hainaut. Ça concerne les dépôts de Mons - Eugies - Houdeng et La Louvière. Cela provoque de fortes perturbations sur le réseau. Mieux vaut donc consulter le situe du TEC ou l'application avant votre départ.

07h10 Quatre zones de ralentissements autour de Bruxelles C'est toujours très calme sur nos routes. Pas d'accident constaté. Quatre zones de ralentissements: En intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem (+15 min).

Entre Wezembeek-Oppem et les 4 Bras de Tervuren vers Waterloo (+10 min).

En extérieur entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Halle (+10 min).

Entre Groenendaal et Tervuren vers Zaventem (+10 min). Il faut également ajouter 10 minutes sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle et sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre le Parking de Peutie et Machelen.

06h41 Premiers ralentissements vers Bruxelles C'est toujours très calme sur nos routes. On constate uniquement le début des ralentissements habituels sur le ring de Bruxelles. En intérieur, entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem et plus loin avant les Quatre Bras de Tervuren vers le Carrefour Léonard. En extérieur, entre Dilbeek et Anderlecht-Nord vers Halle avant le chantier d'Anderlecht.