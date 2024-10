Mauvaise nouvelle pour les automobilistes de la E411: le chantier entre Daussoulx et Thorembais a pris du retard

Le chantier de l'autoroute E411 entre l'échangeur de Daussoulx et Thorembais a pris du retard et durera quatre mois de plus. Il devait se terminer cet hiver mais ça ne sera donc pas le cas. Au mieux, les automobilistes seront délivrés des embarras au printemps.

La portion d'autoroute E411 entre l'échangeur de Daussoulx et Thorembais, en travaux depuis 2023, cause des soucis aux automobilistes. Les habitants d'Eghezée, particulièrement impactés, deviennent impatients. "On est embêtés tout le temps et de tous les côtés", dit une habitante. "Ça ne finit jamais."

"C'est très embêtant", confirme une autre. "Du point de vue de la circulation, de la consommation et les kilomètres qu'on doit faire."