Info trafic: quel est l'état des routes en ce début de deuxième semaine de vacances?

06h07

Trafic fluide pour le moment

Un trafic parfaitement fluide en cette deuxième semaine de congé d'automne. Semaine où néerlandophones et francophones seront en congés en même temps ce qui aura très certainement un impact sur le trafic.

En région de Charleroi, on vous rappelle ce chantier qui a démarré lundi dernier sur l'E42 en direction de Namur. Vous circulez sur 2 voies au lieu de 3 avec une vitesse limitée à 70 km/h entre l'échangeur de Thiméon et la sortie 16bis "Gosselies".

Notez également que si vous venez de Charleroi via l'A54, vous ne pouvez plus rejoindre l'E42 vers Namur. Il faudra emprunter une petite déviation via le Faubourg de Bruxelles et l'accès 16bis "Gosselies"

Chantier prévu jusqu'au 9 novembre.