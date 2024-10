Info trafic: un accident sur le ring provoque d'importantes files au Carrefour Léonard

De longues files aussi sur l'E42 Mons-Tournai. 25 minutes à ajouter entre Peruwelz et Antoing suite à une zone de chantier vous imposant de circuler sur une voie par sens sur les voie en direction de Tournai.

Il reste encore 45 minutes de ralentissements sur la E40 après cet accident qui s'est produit entre 6 véhicules à hauteur de Bertem. Accident dégagé depuis une petite demi-heure mais les files s'étalent maintenant entre Boutersem et Sterrebeek soit sur 22 km.

L'accident sur le ring extérieur de Bruxelles à hauteur du Carrefour Léonard provoque 45 minutes de ralentissements entre Waterloo-Centre et Tervuren vers Zaventem. Cela impacte aussi le trafic venant de Namur via la E411 avec toujours 25 minutes à ajouter depuis Overijse.

08h39

La E40 est dégagée

Bonne nouvelle, les véhicules accidentés ont été enfin dégagés sur l'E40 Liège-Bruxelles à hauteur de Bertem et les 3 bandes de circulation ont pu être rendues à la circulation mais les files prendront du temps à disparaitre.

Vous passez de 2h30 à 1h30 à ajouter en direction de Bruxelles entre Boutersem et Everberg.

Ce n'est pas la matinée ce mardi... On signale malheureusement un nouvel accident mais au niveau du Carrefour Léonard sur le ring extérieur en direction de Zaventem donc. Vous ajoutez 30 minutes entre Argenteuil et Tervuren.

Dans l'autre sens 25 minutes entre Wezembeek-Oppem et Léonard.

20 minutes également sur l'E411 entre Hoeilaart et Auderghem et 20 minutes également en amont entre Nil-Saint-Vincentet l'Aire de Bièrges.

Au niveau des travaux d'Anderlecht, vous ajoutez 25 minutes entre Jette et Anderlecht-Nord vers le virage de Forest et 15 minutes entre le Parking de Ruisbroek et Neerpede vers Grand-Bigard.

Du côté de Charleroi, la circulation est aussi difficile sur la Nationale 5 avec 20 minutes à ajouter entre Gerpinnes et Couillet.