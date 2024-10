Grosse annonce concernant les travaux de l'E411: "On va diminuer la longueur du chantier", déclare le directeur de la Sofico

Depuis mars 2023, des chantiers sont en cours sur l'E411. Plus précisément, depuis le 8 août, la circulation vers Bruxelles sur l'E411 s'effectue sur la voie de droite et sur la bande d'arrêt d'urgence, et ce, jusqu'à la fin du chantier prévue pour la fin de l'année.

Les automobilistes pourront le dire : circuler sur ces routes depuis le début du chantier n'est pas chose aisée. Invité dans l'émission "Ils mériteraient d'être dans le journal" sur bel RTL, Jean-Luc Gosselin, directeur de la Sofico, l'organisme qui gère ses travaux a donné une information cruciale : la longueur du chantier va être réduite.

"Le chantier fait 14 kilomètres de long", clarifie le directeur. "Un chantier, il y a la théorie et puis il y a la vie du chantier qui se déroule, il y a toujours plein de choses à faire. On vient de décider, ces derniers jours, de diminuer la longueur de ce chantier".

Petit scoop donné par le patron de la Sofico ? "Oui, on peut le prendre comme ça. C'est une histoire de quelques jours. On va diminuer un petit peu la partie nord, donc de Thorembais, probablement, jusqu'à l'aire autoroutière, probablement en fin d'année ou en début d'année prochaine, et en même temps, en janvier 2025, on va diminuer un petit peu la partie sud, et donc atteindre plus vite l'échangeur de Daussoulx. Ce n'est peut-être pas énorme, mais en tout cas, ça montre bien la volonté que nous avons de nous ajuster au fur et à mesure, et de s'adapter", précise-t-il.