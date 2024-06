Les Belges veulent-ils des condamnations plus sévères? La réponse du baromètre du Conseil supérieur de la Justice

"Améliorer la temporalité"

67% des Belges estiment que la justice est équitable. Mais seuls 48% d'entre eux indiquent être satisfaits de son fonctionnement. Pour Cédric Bernès, avocat, il faut revoir certains principes. "Ce qui est important d'abord c'est d'améliorer la temporalité", dit-il. "C'est d'avoir des décisions judiciaires beaucoup plus rapides. Et d'avoir une vraie inclusion du client dans la procédure judiciaire et pas simplement qu'il subisse en réalité ce qui s'y passe."

La perte de confiance est encore plus marquée chez les citoyens ayant eu affaire à la justice et dans les classes sociales les moins favorisées. Mais pourquoi? "Peut-être des facteurs qui sont inhérents à l'injustice mais certainement d'une défiance généralisée envers un ensemble d'institutions qui caractérisent l'Etat et les pouvoirs publics", dit Michaël Dantinne, criminologue à l'Université de Liège. "C'est en réalité un manque de confiance plus large en la démocratie."

Des peines plus sévères réclamées par 75%

3/4 des sondés réclament des peines plus sévères, exécutées jusqu'à la fin. Mais dans le même temps, une majorité se prononce en faveur des peines alternatives comme les peines de travail ou le port du bracelet électronique.