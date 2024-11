Un brouillard épais depuis plusieurs jours dans le pays: comment se forme ce phénomène?

Depuis deux jours, le brouillard a envahi de nombreuses régions du pays. Un phénomène météo dû à l'inversion des températures et qui peut aussi avoir des conséquences sur notre santé.

Un ciel bas, une nébulosité assez forte qui donne lieu à des dégradés de gris. Ce soir, il est froid, le ciel est dégagé, la brume descend.

Ce brouillard est dû à un anticyclone qui couvre l'Europe. "Malheureusement, un anticyclone en automne, ce n'est pas toujours synonyme de beau temps", indique Pascal Mormal, de l'Institut Royal Métérologique."Il faut savoir qu'il y a pas mal d'humidité qui est emprisonnée dans les basses couches de l'atmosphère. Cette humidité et très peu de vent font en sorte que localement, le temps ne se dégage pas et on garde une couverture nuageuse toute la journée."