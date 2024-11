Météo: un temps ensoleillé ce lundi, voici les prévisions pour les prochains jours

Du soleil gratifiera l'Ardenne mais de la grisaille sera à déplorer au nord du sillon Sambre et Meuse. Ensuite, graduellement des conditions ensoleillées s'installeront par l'est, selon les prévisions de l'IRM lundi matin. Les maxima seront de 11 à 15 degrés.

Des bancs de brume et de brouillard pourront être présents en certains endroits mardi matin. Ensuite, nous aurons assez bien de nuages élevés, à travers lesquels le soleil pourra briller. Les maxima seront compris entre 11 et 15 degrés. Le vent sera faible de sud-est à sud puis de direction variable.

Quelques voiles d'altitude pourront dériver sur l'ouest. Après une matinée assez fraîche, les maxima se situeront entre 11 et 15 degrés. Le vent sera faible de secteur est et parfois modéré en Ardenne d'est à sud-est.

Après dissipation de la grisaille matinale (une nouvelle fois probablement plus tenace sur l'ouest et le nord-ouest du pays), nous bénéficierons d'un temps ensoleillé, promettent les prévisionnistes.

Mercredi sera une journée grise avec de nombreux nuages bas, de la brume et du brouillard, qui ne se lèveront que très lentement ou ne se lèveront pas du tout. Surtout en Ardenne, le soleil devrait encore faire son apparition. Un peu de crachin est également possible ici et là. Les maxima se situeront entre 8 et 13 degrés, selon la nébulosité. Le vent sera faible et variable.

Jeudi aussi, le temps sera d'abord gris avec des nuages bas, du brouillard et de la brume. Le soleil apparaîtra d'abord en Ardenne puis progressivement aussi sur les autres régions. Le vent sera faible, parfois modéré en Ardenne, de secteur est. Les maxima varieront entre 9 et 12 degrés.

La journée de vendredi débutera localement par de la grisaille. Ensuite, des éclaircies alterneront avec des périodes nuageuses. Les maxima seront compris entre 7 et 11 degrés. Le vent sera le plus souvent faible et plus tard parfois modéré de sud-est à sud.

La journée de samedi s'annonce assez ensoleillée avec des températures avoisinant les 13 degrés et peu de vent.