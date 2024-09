Au moins 100 morts après le passage de l'ouragan Hélène aux États-Unis

Face à ce lourd bilan et aux destructions qui ravagent la région, les deux prétendants à la Maison Blanche ont annoncé qu'ils se rendraient dans les États affectés, où les secouristes tentent de retrouver des survivants et d'apporter des vivres aux habitants affectés par les inondations, les coupures d'électricité et les routes bloquées.

Le républicain Donald Trump est attendu lundi en Géorgie, un État durement touché qui est aussi un des États clés d'une course à la Maison Blanche qui s'annonce très serrée.