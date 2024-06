Autriche: un disparu après de fortes pluies, un avion pris dans un orage de grêle

L'Autriche est frappée depuis plusieurs jours par des violents orages ayant provoqué la disparition d'un homme et causé de nombreux dégâts, un avion ayant aussi été fortement endommagé par la grêle en plein vol.

Les pluies très abondantes ont particulièrement touché le sud de la région du Burgenland, frontalière de la Slovénie et de la Hongrie, où elles ont provoqué de nombreux dégâts, faisant céder une digue, mais tout le pays est concerné à des degrés divers.

Routes impraticables, caves et champs inondés avec plus de 2.000 interventions de pompiers dans plusieurs régions: les fortes pluies des dernières semaines ont amené les affluents et les lacs à des hauteurs d'eau alarmantes.

Un ouvrier croate de 36 ans, effectuant des travaux avec une pelleteuse, est tombé dans un ruisseau et s'est retrouvé coincé dans la cabine. Il est décédé à l'hôpital malgré les tentatives de réanimation.

Par ailleurs, un avion de la compagnie Austrian Airlines en provenance de Palma de Majorque a été pris, dimanche en fin d'après-midi à l'approche de Vienne, dans un orage de grêle.