Prévisions météo: la neige est là sur les hauteurs, cela va-t-il tenir et quid des autres régions?

Dans les régions de plus basse altitude, la neige ne tiendra que temporairement au sol en cas de fortes averses hivernales. Sur le restant du pays, le temps devrait généralement rester sec avec davantage d'éclaircies. Les maxima varieront entre 0 degré dans les Hautes-Fagnes et +6 degrés en bord de mer.

Dans l'intérieur du pays, le vent sera modéré de secteur ouest. Le long du littoral, il sera assez fort à fort d'ouest-nord-ouest. Les rafales atteindront 50 à 70 km/h.

Ce soir et cette nuit, des averses hivernales pourront encore se produire sur le nord et le nord-est du pays et peut-être jusqu'au centre. Un temps plus sec avec de larges éclaircies suivra. Le refroidissement nocturne sera assez marqué et se traduira par des minima de -2 à -6 degrés en Ardenne, de -2 à 0 degrés dans la plupart des autres régions et proches de +4 degrés en bord de mer. Des plaques de glace et de la neige pourront parfois rendre les routes glissantes, surtout sur le nord et le nord-est du pays.

Le vent restera généralement modéré de secteur ouest, le long du littoral assez fort d'ouest-nord-ouest puis modéré et revenant au secteur sud-ouest.