Ciel nuageux avec possibilité d'averses avant le retour du temps sec

Le ciel sera assez nuageux avec possibilité de quelques averses le matin. Le temps redeviendra ensuite généralement sec. Les maxima varieront entre 20 et 24 degrés, selon les prévisions de l'IRM dimanche.

Le ciel sera assez nuageux. Quelques averses seront possibles le matin sur le sud et l'ouest du pays. Le temps redeviendra ensuite généralement sec. En fin d'après-midi, le risque d'averses et d'orage augmentera à nouveau à partir de la France. Les maxima varieront entre 20 degrés en haute Ardenne et 23 ou localement 24 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré puis généralement modéré d'est à sud-est.

Ce soir et dans la nuit de dimanche à lundi, la nébulosité sera généralement abondante.