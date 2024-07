De la pluie intermittente et un temps très nuageux ce vendredi

Il fera dans l'ensemble très nuageux ce vendredi avec encore de la pluie au sud du sillon Sambre et Meuse et encore le risque de quelques averses sur les autres régions. Au fil des heures, davantage d'éclaircies apparaîtront à partir de l'ouest. En Ardenne, la nébulosité restera abondante avec des périodes de pluie. Les maxima oscilleront entre 19 ou 20 degrés à la mer et en Hautes Fagnes et 22 à 23 degrés dans le centre, selon les prévisions de l'IRM.

Ce vendredi soir et cette nuit, il fera souvent sec dans la moitié nord-ouest avec même de régulières éclaircies. Dans la partie sud-est, les nuages seront majoritaires avec d'abord encore de la pluie. Dans le sud de la province de Luxembourg, les pluies pourront être importantes. Dans le courant de la nuit, des nuages bas ou du brouillard pourront se former sur plusieurs régions. Les minima varieront entre 12 et 17 degrés.

Samedi, il y aura d'abord des éclaircies sur la Flandre alors que le ciel s'ennuagera sur les autres régions. Au fil des heures, le temps deviendra partout très nuageux à couvert avec de la pluie du centre à l'est du territoire. Celle-ci tombera même parfois en abondance au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Plus tard dans l'après-midi, des éclaircies gagneront à nouveau le littoral et s'étendront aux autres régions dans le courant de la soirée ou de la nuit. Les maxima atteindront 18 à 19 degrés sur la plupart des régions et jusqu'à 20 ou 21 degrés sur le nord et l'ouest du pays.