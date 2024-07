Début de journée sous les averses avant le retour du soleil

Après encore quelques averses, le temps sera assez ensoleillé sur les régions s'étendant du centre à l'est du pays qui devront toutefois composer avec des voiles d'altitude de plus en plus présents au fil de la journée. Sur l'ouest du territoire, le temps sera par contre plus nuageux avec une probabilité d'averses ou d'orages qui augmentera dans le courant de l'après-midi.

Les maxima seront en nette hausse avec des valeurs comprises entre 23 degrés à la mer ou en haute Ardenne et 28 à 31 degrés en plaine. Le vent de sud-est sera souvent modéré et s'orientera à l'ouest à l'arrière de la zone instable.