Entre pluie et éclaircies: quelles sont les prévisions météo de cette semaine?

Partager:

La semaine démarre sous la pluie en Belgique, mais des périodes plus sèches et des éclaircies sont prévues dès cet après-midi pour certaines régions. Voici le détail des prévisions de la semaine.

Ce lundi matin, des pluies déjà présentes à l’ouest du pays gagneront rapidement le centre. L’après-midi, ces précipitations se concentreront principalement sur l’est, tandis que le temps deviendra plus sec sur l’ouest, avant que des éclaircies n’apparaissent, notamment à partir de la côte. Les températures maximales, atteintes en matinée, oscilleront entre 11-12°C en Ardenne et 14-15°C dans le centre et le nord-est. Dans l’après-midi, elles diminueront pour se situer entre 10 et 13°C. Le vent, d’abord assez fort avec des rafales atteignant 75 km/h, faiblira dans l’intérieur des terres, mais restera soutenu à la côte avec des pointes à 60 km/h.

Risque d'averses cette nuit En soirée et durant la nuit, des nuages bas s’installeront en Ardenne, provoquant localement quelques précipitations et une visibilité réduite. Dans les autres régions, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Plus tard dans la nuit, ces nuages deviendront plus nombreux à l’ouest, augmentant le risque d’averses. Les températures minimales varieront entre 3-4°C en Haute Ardenne et 7-8°C à la côte. Et le reste de la semaine ? Mardi, le temps sera partiellement nuageux, avec des averses principalement en Basse et Moyenne Belgique. Dans le sud-est, la journée commencera sous des nuages bas et du brouillard avant que les éclaircies ne s’imposent. Les températures maximales seront comprises entre 7 et 11°C, sous un vent modéré de sud-ouest.