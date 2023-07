Grisaille et averses au menu du début de semaine

Le ciel restera uniformément gris lundi après-midi alors que les averses locales laisseront leur place a une zone de précipitation plus active depuis la frontière française, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera également assez frais pour la saison avec 17°C en Hautes Fagnes et 20 ou 21°C dans le centre. Le vent soufflera assez fort et parfois fort à la Côte avec des rafales pouvant atteindre entre 50 et 65 km/h.