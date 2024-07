Grosses chaleurs pour le début du week-end

Le mercure grimpera jusqu'à 30°C en plaine vendredi, et sera compris ailleurs entre 25°C en Ardenne et 27°C à la mer, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le ciel sera partagé entre éclaircies et nuages mais le temps restera sec, mis à part une possible ondée localisée sur l'ouest de la Belgique. Le vent soufflera faiblement.

Les nuages s'éclipseront dans la soirée pour laisser la place à un ciel dégagé ou peu nuageux sur toutes les régions. Les minima iront de 13°C en Ardenne, 16 à 18°C en plaine et 20°C dans les villes, sous un vent toujours faible.

Samedi matin, des nuages s'amoncelleront temporairement sur le sud-ouest et pourront laisser s'échapper une ondée. Le nord-est restera en revanche sec et ensoleillé. Le ciel se dégagera ensuite pour devenir peu nuageux. En seconde partie d'après-midi, des averses ou un orage pourraient se former localement. Les températures seront au plus haut avec jusqu'à 32°C en plaine et pas en dessous de 25 ou 26°C à la mer et en Ardenne. Le vent sera faible ou modéré.