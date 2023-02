Invasion de nuages pour le milieu de semaine

Les nuages monopoliseront le ciel mercredi après-midi, laissant parfois échapper de la pluie ou des ondées, surtout à l'est de la Belgique, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures se situeront entre 7 et 9°C en Ardenne, 9 et 11°C dans le centre et l'ouest, et aux alentours de 11 ou 12°C dans le nord-est. Éole soufflera au sud-ouest, modérément.