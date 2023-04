Jusqu'à 18°C vendredi après-midi, avec de rares éclaircies

L'après-midi de vendredi sera très nuageuse, avec des températures comprises entre 14 et 18°C, indique l'Institut Royal Météorologique (IRM). Des averses sont à prévoir sur l'est de la Belgique, les autres régions pourraient essuyer, quant à elles, quelques ondées, mais aussi profiter d'éclaircies.

La nuit de vendredi à samedi sera généralement sèche, même si les nuages vont devenir de plus en plus nombreux sur l'ensemble du territoire. Des averses nocturnes sont par contre attendues du nord à l'est du pays. Le thermomètre ne descendra pas en dessous de 5°C.

Après une nuit nuageuse, les éclaircies vont revenir progressivement samedi depuis la frontière française. Le temps sera généralement sec pour le premier jour du week-end et les maxima seront compris entre 11 et 17°C.