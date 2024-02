La neige est de retour: alerte jaune aux conditions glissantes dans les provinces de Liège et Luxembourg

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis samedi soir une alerte jaune aux conditions glissantes pour les provinces de Liège et du Luxembourg. Celle-ci sera d'application à partir de samedi 22h00 sur le territoire luxembourgeois et de minuit en région liégeoise. Elle prendra fin dimanche à 04h00 dans les deux provinces.

L'IRM s'attend à ce que la ligne d'averses hivernales qui touchera l'est de la Belgique en fin de soirée débouche, au-dessus des 400 à 500 mètres d'altitude, sur une accumulation de neige de 1 centimètre en province de Liège et de 1 à 3 cm en province de Luxembourg. Le temps devrait devenir plus sec en seconde partie de nuit. Les températures oscilleront entre 0°C sur les hauteurs et 4 à 5°C en Flandre.