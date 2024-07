L'alerte orange temporairement d'application en Flandre orientale aussi

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis un avertissement orange aux orages et inondations pour la fin de l'après-midi et le début de la soirée mardi, entre 17h00 et 20h00, sur les provinces de Hainaut, de Namur, du Brabant wallon, du Brabant flamand, de Limbourg et d'Anvers, ainsi que sur la Région bruxelloise. Une alerte jaune valait en outre pour les provinces de Liège et de Flandre orientale. Pour cette dernière, il a été transformé temporairement en code orange.

À Bruxelles, "une rafale de 102 km/h a été enregistrée sous l'orage à Uccle", a ajouté David Dehenauw sur X. Une vitesse qui n'est, en soi, pas anormale.