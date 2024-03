Le printemps météorologique a commencé: est-ce synonyme de beau temps pour la seconde semaine de congés?

Depuis le 1er mars, c'est le printemps… en météorologie. Est-ce forcément synonyme de beau temps? Oui et non selon les prévisions de l'institut royal météorologique (IRM).

Ce dimanche matin, le ciel sera très nuageux avec de la pluie, principalement dans le sud de la Flandre occidentale et du Hainaut. Ailleurs, le temps devrait rester généralement sec. Plus tard dans la journée, il pleuvra dans la moitié ouest du pays. Dans l'est, le temps devrait rester sec avec même quelques éclaircies. Dans l'ouest, les maxima seront proches de 8 degrés mais, dans l'est, le mercure grimpera jusqu'à des valeurs comprises entre 11 degrés en Hautes-Fagnes et 14 degrés en certains endroits de la Campine.

Lundi, le temps sera lumineux sur l'ouest du pays alors que le ciel restera très nuageux sur l'est où quelques faibles précipitations résiduelles ne seront pas exclues. Sur les régions du centre, les champs nuageux laisseront parfois filtrer des éclaircies. Les maxima se situeront entre 10 et 12 degrés.