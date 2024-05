Le temps est bon, le ciel est bleu

Les Belges peuvent enfin tomber la veste et siffloter sous le soleil: il s'installe pour le week-end. Le mercure grimpera jusqu'à 25°C et l'astre solaire resplendira haut dans le ciel, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée.

Malgré quelques voiles d'altitude, le bleu dominera samedi après-midi. Le thermomètre marquera jusqu'à 19°C dans les Hautes Fagnes, 20°C au littoral et 24°C dans le centre. Une petite bise soufflera depuis la mer et dans l'intérieur des terres pour écheveler les passants.

Dimanche, la parade nuageuse se fera diaphane. Il pleuvra des éclaircies dans la chaleur du printemps. Le thermomètre grimpera en effet jusqu'à 25°C. Des orages pourraient néanmoins éclater près de la frontière française. En soirée et en cours de nuit, le risque d'averse persistera sur l'ouest du territoire. Des nuages bas, voire de la brume et du brouillard, se formeront en de nombreux endroits et on pourra compter les degrés sur ses dix doigts en haute Ardenne. Dans le centre du pays, les minima s'établiront à 15°C.

Lundi, nuages et éclaircies se disputeront le ciel. Quelques averses viendront jouer les trouble-fête mais le mercure se maintiendra entre 17 et 22°C.