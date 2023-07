Les autorités chinoises mettent en garde contre les dangers de la chaleur persistante

Des températures de plus de 40 degrés sont prévues dans la capitale Pékin et dans certaines zones des provinces de Heban, Henan, Zheijang et Fuijan, selon l'agence de presse nationale Xinhua. Il est conseillé aux citoyens de limiter les activités de plein air. Les autorités locales ont également été invitées à prendre des mesures appropriées pour prévenir les incendies et les coupures de courant.

Certaines régions de Chine sont confrontées à une chaleur anormale depuis des semaines. Le nord du pays, en particulier, a été frappé plus durement et plus tôt par les températures élevées.