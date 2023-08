L'ouverture du festival de Ronquières retardée à 16h au lieu de midi

Décaler l'ouverture du site est nécessaire pour permettre une "vérification méticuleuse" des installations et des structures après les dommages occasionnés par la pluie dans la nuit de samedi à dimanche.

L'Institut royal météorologique (IRM) a mis en garde contre de fortes précipitations jusqu'en début d'après-midi, rappellent les organisateurs. "Tous les scénarios ont été étudiés afin de permettre au festival d'être mené à son terme tout en garantissant la sécurité des festivaliers, des équipes et des bénévoles", d'après le porte-parole.

Les premiers concerts devaient initialement avoir lieu à 13h dimanche. De nouveaux horaires de concerts sont donc en cours d'élaboration et seront communiqués sur le site internet du Ronquières Festival et ou via les réseaux sociaux.