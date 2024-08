Météo: après une semaine ensoleillée, à quoi s'attendre pour ce week-end?

Le vent modéré dans l'intérieur des terres et plutôt assez fort à la Côte virera du sud-ouest au secteur ouest à sud-ouest.

Et ce week-end ?

Demain samedi, le temps sera ensoleillé avec parfois quelques champs nuageux. Les maxima se situeront entre 21 ou 22 degrés au littoral ainsi qu'en Hautes-Fagnes et 25 à 26 degrés en basse et moyenne Belgique. Le vent sera faible à modéré, et à la mer modéré à parfois assez fort, d'abord de secteur sud-ouest, puis de secteur ouest.

Dimanche

Dimanche, le soleil sera bien présent et le temps chaud avec des maxima de 24 degrés à la côte à localement 29 ou 30 degrés dans l’intérieur. Le vent faible de sud-est reviendra à l'est. A la côte, une brise de mer pourrait se lever l'après-midi.