Météo: vous voterez sous le soleil ce dimanche... avant de retourner travailler sous la pluie dès lundi

La nuit de dimanche à lundi sera marquée par le retour des nuages et de la pluie en provenance du littoral. Toute la moitié nord-ouest du pays se réveillera sous les averses. Le thermomètre ne dépassera pas les 12°C sur la Côte et sera de l'ordre de 5 ou 6°C dans les Hautes Fagnes. Ailleurs, il fera environ 11°C sous un vent faible.

Après dissipation du brouillard, le dimanche des élections sera baigné de soleil. Quelques nuages feront leur apparition en cours de journée mais le temps restera sec et lumineux. Le vent sera d'abord faible puis deviendra modéré. Le mercure grimpera jusqu'à 18 ou 19°C en Lorraine belge, 15°C à la mer et 17 ou 18°C dans le reste de la Belgique.

Lundi, le ciel sera très nuageux et déversera averses et parfois orages. Le temps redeviendra sec en fin de journée. Les maxima seront compris entre 11 et 16°C.