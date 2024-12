Plus sombre et plus humide: le mois de novembre a été témoin d'un triste record

Le 27 novembre, il avait déjà été annoncé que le record annuel de précipitations allait être battu. À ce moment-là, 1.092,9 mm de précipitations avaient déjà été mesurés à Uccle, ce qui effaçait des tablettes l'ancien record datant de 2001 (1.088,5 mm).

Le mois dernier, la première chute de neige a également été enregistrée. Un tapis de 25 centimètres a notamment été relevé à Mont-Rigi (Waimes) les 22 et 23 novembre. En plus d'être plus humide que la normale, novembre a également été beaucoup plus sombre que la moyenne. Seulement 38 heures et 34 minutes de soleil ont été enregistrées, très loin de la valeur normale de 65 heures et 46 minutes.

Les températures se sont approchées des moyennes, avec une température moyenne mensuelle de 7,3 degrés. Pendant la nuit du 24 au 25 novembre, une température minimale de 15,2 degrés Celsius a été mesurée, faisant de cette nuit la plus chaude des dix derniers jours de novembre depuis le début des observations.