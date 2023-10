Prévisions météo: de la pluie ce mardi, mais cela va-t-il durer?

Aujourd'hui, une zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est avec par endroits quelques fortes averses éventuellement orageuses. Ces pluies devraient atteindre les régions situées au sud du sillon Sambre et Meuse en cours d'après-midi. Les premières éclaircies aborderont l'ouest du pays en milieu de journée. Ces périodes ensoleillées se propageront ensuite vers l'est mais quelques averses pourront encore se produire. Les maxima seront atteints ce matin et varieront entre 16 et 19 degrés. Les températures accuseront une baisse de quelques degrés après le passage de la zone de pluie. Le vent modéré à assez fort de sud-ouest s'orientera entre l'ouest et le nord-ouest en augmentant encore légèrement. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h. Le long du littoral, le vent fort d'ouest-sud-ouest s'orientera au nord-ouest en devenant temporairement très fort.

Déjà un retour au sec la nuit prochaine