Prévisions météo: le soleil est de retour ce week-end, profitez-en, ça pourrait ne pas durer

Samedi soir, le temps sera souvent peu nuageux avec des voiles d'altitude, mais après minuit, des nuages bas et moyens dériveront depuis la mer du Nord. Les minima oscilleront entre 8 et 11 degrés. Des périodes ensoleillées alterneront avec quelques passages nuageux. Par la suite, la nébulosité augmentera graduellement au nord du sillon Sambre et Meuse, mais le temps restera sec. Sur la moitié sud-est du territoire, les éclaircies persisteront en revanche jusqu'en fin de journée. Les maxima oscilleront entre 12 ou 13 degrés à la mer ou en haute Ardenne et 16 ou 17 degrés en Lorraine belge.

