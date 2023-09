Prévisions météo: l'été arrive enfin, voici ce que nous réserve la semaine prochaine

L'été commence enfin en Belgique. Le temps sera sec pour plusieurs jours. On constate déjà une amélioration ce dimanche: le ciel est un peu voilé, mais les maxima vont de 21 à 25 degrés. Lundi, le temps sera ensoleillé et sec avec des températures qui grimpent de 23 à 28 degrés. Pour les jours suivants, c'est à peu près la même chose. Il y aura beaucoup de soleil mardi et mercredi avec des maxima allant jusqu'à 28-29 degrés. Jeudi, le mercure se rapprochera des 30 degrés dans le centre et 25 degrés à la mer.

La pluie pourrait faire son grand retour dimanche prochain, mais cela reste à confirmer. En attendant, place au soleil, qui s'est fait discret cet été dans notre pays.