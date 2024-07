Prévisions météo: quel temps fera-t-il après les orages?

Quelques pluies ou averses pourront encore se produire mercredi en première partie de journée, selon les prévisions matinales de l'IRM. Le ciel deviendra ensuite plus ensoleillé en cours d'après-midi. Il fera moins chaud avec des maxima 20 à 24 degrés.

La nébulosité sera variable à parfois abondante avec d'abord encore quelques pluies ou averses. En cours d'après-midi, le temps redeviendra généralement sec avec un ciel plus ensoleillé. Les maxima seront compris entre 20 degrés en haute Ardenne et en bord de mer, et 24 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest, le long du littoral parfois assez fort.