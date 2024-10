Prévisions météo: un début de semaine mitigé avant l'arrivée... d'un ex-cyclone

Ce lundi, le temps sera partagé entre éclaircies et passages nuageux, avec quelques averses localisées en matinée. Le sud-est du pays connaîtra un ciel plus nuageux et quelques faibles précipitations. En fin d'après-midi, des pluies envahiront le pays à partir du sud. Les températures resteront douces, comprises entre 14 et 20 degrés.

Mardi, le temps sera généralement sec avec une nébulosité variable. Quelques faibles précipitations isolées restent possibles. Les températures seront comprises entre 14 et 19 degrés.