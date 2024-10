Un temps sec et doux pour débuter la semaine

Le soleil se reflétera encore sur l'ocre des feuilles d'automne lundi après-midi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Des nuages, suivis de pluie, glisseront cependant en bordure de soirée sur le sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima oscilleront entre 15°C en Hautes-Fagnes à 19°C, voire 20°C localement en Flandre.

Au cœur de la soirée et en première partie de nuit, les pluies déjà présentes sur le territoire gagneront l'ensemble des régions sous une nébulosité abondante. En deuxième partie de nuit, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies. Les minima, très doux, seront compris entre 12°C en haute Ardenne et 15 ou 16°C dans le centre.

Mardi, la nébulosité sera variable, avec dans l'après-midi, la possibilité d'éclaircies plus larges. Le risque d'une ondée locale subsistera mais sur la plupart des régions, le temps sera souvent sec. Le mercure grimpera entre 14°C en haute Ardenne et 19°C dans l'ouest. Dans la soirée, des éclaircies seront encore présentes avec un temps souvent sec.