Un lundi automnal doux et au sec pour démarrer la semaine

Tôt ce matin, il y aura encore quelques averses localisées. Ensuite, le temps restera sec dans la plupart des régions avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Sur le sud-est du pays, le ciel restera assez nuageux avec encore localement quelques faibles précipitations. En cours d'après-midi, la nébulosité augmentera à partir de la France, puis des pluies envahiront le sud-est du pays en fin d'après-midi. Les maxima varieront entre 14 ou 15 degrés en haute Ardenne et 19 ou 20 degrés en Basse et Moyenne Belgique. Le vent modéré de sud-sud-ouest repassera au sud-sud-est.

Ce soir, des pluies soutenues envahiront le pays à partir du sud. Ces pluies arroseront encore le pays en début de nuit, puis le temps redeviendra généralement sec. En fin de nuit, de larges éclaircies pourront éventuellement faire leur apparition, surtout sur l'ouest du pays. Les minima varieront entre 13 et 16 degrés.