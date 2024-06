Prévisions météo: voici quand le soleil fera son probable grand retour

De nouvelles pluies sont attendues mardi sur la Belgique, avec des précipitations abondantes qui ont même poussé les experts à placer la moitié du pays en alerte jaune. Seule éclaircie au tableau, les températures vont commencer à remonter et la météo devrait bientôt devenir estivale.

L'Institut Royal de Météorologie a émis une alerte jaune pour mardi après-midi, touchant le centre du pays dès midi et jusqu'à trois heures du matin. Les provinces de Hainaut, de Brabant wallon et la région bruxelloise sont particulièrement concernées. Les prévisions annoncent entre 20 et 25 litres d'eau par mètre carré, ce qui représente une situation à surveiller.