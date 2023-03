Risque de pluie voire de neige fondante mardi après-midi

Les maxima se situeront entre 1° à l'est et 6° le long de la frontière française. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest dans le nord du pays, et modéré à soutenu de secteur sud-ouest dans le sud du pays où les rafales pourront atteindre 55 km/ h.

Mardi soir et en première partie de nuit, la zone de précipitations se décalera davantage vers le sud-est. Au nord-ouest, le temps deviendra même sec avec de larges éclaircies, mais il faudra alors être vigilant quant à la formation de plaques de glace. Au sud du sillon Sambre-et-Meuse, il faudra composer avec des chutes de neige fondante. En fin de nuit, une nouvelle onde neigeuse arrivera depuis la frontière française. Les minima se situeront entre -2° en Ardenne et dans le nord-ouest et 0 à 1°dans le centre. Le vent faible et variable deviendra modéré d'est à sud-est.

Mercredi matin sera une période critique avec de la neige fondante sur une bonne partie du territoire. Dans le courant de la journée, le temps deviendra plus doux et les chutes de neige se transformeront en pluie, tandis que d'éventuelles éclaircies pourront faire leur apparition au nord du pays. Durant la nuit de mercredi à jeudi, une nouvelle onde amènera des précipitations dans le sud du pays, qui pourront prendre un caractère hivernal en basse et moyenne Belgique.