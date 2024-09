Tempête Boris: un bilan de neuf morts en Europe centrale et orientale

Dans toute la région de l'Europe centrale et orientale, frappée par la tempête Boris, le bilan s'élève désormais à neuf morts et plusieurs disparus. De milliers de personnes ont également été évacuées.

Après le décès de quatre personnes en Roumanie samedi, le bilan s'est alourdi dimanche avec deux autres victimes retrouvées mortes et un disparu dans le sud-est du pays, une personne noyée en Pologne et un pompier mort en intervention en Autriche.

En Roumanie, le niveau d'alerte le plus élevé pour les inondations reste en vigueur jusqu'à lundi après-midi. Les régions de Galati, Vaslui et Iasi, dans l'est du pays, ont été particulièrement touchées. Quelque 300 personnes ont dû être mises en sécurité et environ 6.000 maisons d'agriculteurs ont été touchées par les eaux. Les villages isolés ont été particulièrement touchés par les inondations.

Les images impressionnantes prises par des photographes de l'AFP dans toute la région montrent des quartiers entiers submergés, des habitants secourus, des digues de sable pour limiter la montée des eaux.