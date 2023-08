Trois enfants sur quatre exposés à des températures extrêmes en Asie du Sud, selon Unicef

Trois enfants sur quatre en Asie du Sud sont exposés à des températures extrêmement élevées, contre un enfant sur trois à l'échelle mondiale, ressort-il lundi de données de l'Unicef, le Fonds des Nations unies pour l'enfance. L'organisation appelle à prendre des mesures pour venir en aide aux enfants vulnérables et à leurs familles.

L'Unicef précise que 76 % des enfants de moins de 18 ans en Asie du Sud, soit environs 460 millions de jeunes, sont exposés à des chaleurs extrêmes. La moyenne mondiale, quant à elle, est de 32 %. L'analyse de l'organisation se base sur des données de 2020, les plus récentes qu'elle ait à disposition. Celles-ci démontrent également que 28 % des enfants d'Asie du Sud sont confrontés à 4,5 vagues de chaleur ou plus par an, contre 24 % des mineurs à l'échelle mondiale.

Selon le précédent Children's Climate Risk Index (CCRI) de l'Unicef en 2021, les enfants en Afghanistan, au Bangladesh, en Inde, aux Maldives et au Pakistan encourent un "risque très élevé" de subir les conséquences du réchauffement climatique.