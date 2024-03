Un événement qui se produit tous les 10 ans: la Belgique va-t-elle être touchée par des marées extrêmes ?

Pour mieux comprendre cet événement naturel, les marées décennales ont lieu tous les 10 ans. Elles surviennent alors à deux moments dans l'année : en mars durant le printemps et en septembre pendant l'automne.

Un phénomène physique qui s'explique lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont alignés. Influencée par l'équinoxe de printemps et d'automne, l'attraction du Soleil sur la Terre est plus importante. À ce moment-là, le marnage (l'écart entre la hauteur de la marée basse et la marée haute) atteint jusqu'à 14 mètres au lieu de 10. Tandis que le coefficient des marées devient plus important, passant de 100 à presque 120. C'est le cas pour les côtes du nord et de l'ouest de la France qui connaissent depuis hier, les plus grandes marées de la décennie. Selon les prévisionnistes français, ce phénomène durera jusqu'à mercredi. La préfecture maritime de l'Atlantique appelle à une grande prudence.