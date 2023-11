Un temps capricieux ce week-end avec des averses parfois intenses

En début de matinée samedi, le ciel sera très nuageux mais le temps devrait rester sec. Au fil des heures toutefois, une zone de pluie active atteindra la frontière française et se déplacera du sud-ouest vers le nord-est. Dans l'après-midi, il fera plus variable avec des éclaircies mais aussi des averses parfois intenses. Quelques coups de tonnerre ne sont d'ailleurs pas exclus.

Les maxima atteindront 7 degrés dans les Hautes-Fagnes et 12 degrés sur l'ouest et le centre du pays. Le vent sera d'abord modéré et ensuite assez fort voire parfois fort de secteur sud virant au sud-sud-ouest. En cours de journée, les rafales augmenteront vers des valeurs de 60 à 80 km/ h voire un peu plus sous une forte averse.