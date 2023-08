Un temps frais en début de semaine avant le retour des températures estivales

Cette nuit, il fera partiellement nuageux avec toujours un risque de faibles précipitations intermittentes. Des champs de nuages bas se formeront, principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures descendront jusqu'à 6 à 10 degrés en Ardenne, 12 degrés dans le centre et 15 degrés à la Côte. Le vent deviendra faible à modéré et soufflera de sud-ouest.

Ce lundi après-midi, passages nuageux et éclaircies se partageront avec encore quelques faibles averses isolées. Les températures seront comprises entre 15 degrés en Hautes Fagnes et 19 à 20 degrés dans le centre du pays. Le vent sera dans l'ensemble modéré d'ouest-nord-ouest, et fort le long du littoral.

Mardi, la journée débutera sous un ciel plutôt changeant avec une possible averse en cours de journée. Les maxima varieront entre 15 et 20 degrés. Mercredi, les nuages seront toujours présents et de faibles pluies resteront possibles à l'est et au sud du pays. Le temps deviendra plus ensoleillé en cours de journée. Le mercure fluctuera entre 17 et 21 degrés.

Les températures estivales reviendront au fil de la semaine. Jeudi, le ciel alternera entre nuages et périodes ensoleillées, qui s'affirmeront en fin de journée, et les maxima grimperont de 20 à 25 degrés. Vendredi, il fera de 23 à 27 degrés malgré un ciel de plus en plus nuageux depuis l'ouest et la possibilité de quelques faibles pluies.