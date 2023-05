Un temps printanier de courte durée

Les rayons de soleil de ces derniers jours laissaient penser que le printemps avait bel et bien démarré. Mais c'était sans compter sur le retour de la pluie, qui viendra ponctuer la fin de la semaine, à en croire les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM).

Le temps sera encore ensoleillé et assez chaud ce jeudi après-midi avant de se gâter, avec l'arrivée progressive de nuages moyens et élevés depuis le sud-ouest.

La journée de vendredi sera d'abord marquée par de larges éclaircies. Au fil des heures, les nuages se développeront et deviendront plus menaçants avec un risque d'averses croissant dans l'après-midi. Celles-ci pourront s'accompagner d'orage. Les maxima atteindront 16°C en Ardenne et 20 ou 21°C ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest.