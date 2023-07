Un vendredi chaud et ensoleillé pour finir la semaine

Le temps sera chaud et ensoleillé ce vendredi avec tout au plus quelques nuages temporaires, selon l'Institut royal météorologique. Les températures atteindront des valeurs de 24 degrés en Hautes-Fagnes, 28 degrés à la mer et 29 degrés dans le centre du pays.

Ce soir et cette nuit, le temps sera calme et le ciel pratiquement dégagé. Les minima varieront le plus souvent de 13 degrés en Ardenne à 18 degrés au littoral.

Samedi, le temps sera ensoleillé et très chaud. L'après-midi, des nuages cumuliformes se développeront et pourront dégénérer avec quelques averses orageuses en fin d'après-midi et en soirée. Ce risque semble le plus important sur l'ouest su pays et le long de la frontière française. Les maxima oscilleront entre 27 degrés en Hautes-Fagnes et 32 degrés ailleurs.